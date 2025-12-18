Della Rosa La Fortitudo deve compattarsi

Gianluca Della Rosa, playmaker della Fortitudo, invita a compattarsi e a ritrovare la forza collettiva. Durante un momento di convivialità allo Store di via Riva Reno, tra tortellini in brodo e sorrisi, il giocatore ha sottolineato l’importanza di unione e determinazione per affrontare al meglio le sfide della squadra. Un’occasione di festa e vicinanza tra tifosi e staff, nel clima natalizio.

Fortitudo Flats Service Bologna, parla Gianluca Della Rosa : @fortitudo103_official - facebook.com facebook

Della Rosa, "Lavoriamo ogni giorno per cercare di migliorare" #Fortitudo x.com

