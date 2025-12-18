Della Rosa La Fortitudo deve compattarsi
Gianluca Della Rosa, playmaker della Fortitudo, invita a compattarsi e a ritrovare la forza collettiva. Durante un momento di convivialità allo Store di via Riva Reno, tra tortellini in brodo e sorrisi, il giocatore ha sottolineato l’importanza di unione e determinazione per affrontare al meglio le sfide della squadra. Un’occasione di festa e vicinanza tra tifosi e staff, nel clima natalizio.
Si mangiano tortellini in brodo in casa di Gianluca Della Rosa, il playmaker pistoiese della Fortitudo sentito ieri pomeriggio in occasione della passerella della squadra allo Store di via Riva Reno per lo scambio di auguri di Natale assieme ai tifosi. Una sorta di domanda trabocchetto (da raffrontare con i più sacrileghi – a detta dei conservatori – tortellini alla panna) per testare quanto il giocatore abbia sposato la sua nuova realtà bolognese, dopo una vita spesa al di là dell’Appennino. Leccornie e facezie a parte, con Della Rosa è stata l’occasione per assaporare l’umore in casa Effe dopo due sconfitte consecutive (Bergamo e Rimini) e in vista del rush finale del girone d’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
