Delitto Garlasco legale Stasi | Qui perché è una giornata importante

L'avvocato Stasi sottolinea l'importanza di questa giornata nel processo del delitto di Garlasco. Dopo 11 anni di discussioni sul DNA, finalmente si presenta una perizia decisiva. La sua presenza nel contraddittorio rappresenta un momento chiave, segnando un passo avanti in una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità.

“È venuto perché questa era una giornata importante, tenete conto che comunque sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna, finalmente è arrivata una perizia, finalmente abbiamo assunto nel contraddittorio per cui era importante per lui esserci in questo momento”. Così l’avvocata Giada Bocellari, uscendo con Alberto Stasi dal tribunale di Pavia dopo l’udienza per l’incidente probatorio davanti alla gip Daniela Garlaschelli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

