© Lapresse.it - Delitto Garlasco, legale Stasi: "Non può rilasciare dichiarazioni"

“Vuole manifestare il rispetto per l’autorità giudiziaria e credo che sia l’atteggiamento giusto da tenere, rispetto e interesse. Non entro nel merito, dobbiamo entrare e ogni parte deve fare il proprio dovere. Alberto anche all’uscita non rilascerà dichiarazioni, ci teneva a esserci”. Così l’avvocato Antonio De Rensis che arriva a Pavia per l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco insieme al suo assistito Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

