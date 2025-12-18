Delitto Garlasco legale Stasi | Non può rilasciare dichiarazioni
Il legale di Stasi sottolinea il rispetto verso l’autorità giudiziaria, evidenziando come il suo assistito preferisca non rilasciare dichiarazioni. Un atteggiamento di rispetto e interesse che riflette la volontà di collaborare con il percorso di giustizia, mantenendo un comportamento coerente con le esigenze del procedimento e dimostrando massima considerazione per le procedure in corso.
“Vuole manifestare il rispetto per l’autorità giudiziaria e credo che sia l’atteggiamento giusto da tenere, rispetto e interesse. Non entro nel merito, dobbiamo entrare e ogni parte deve fare il proprio dovere. Alberto anche all’uscita non rilascerà dichiarazioni, ci teneva a esserci”. Così l’avvocato Antonio De Rensis che arriva a Pavia per l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco insieme al suo assistito Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Delitto Garlasco, legale Stasi: "Abbiamo sempre rispettato le indagini"
Leggi anche: Delitto Garlasco, legale Sempio: “Non parliamo di Stasi, lo hanno fatto i magistrati”
Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, conto alla rovescia per il 18, legale Sempio: perizia non è pistola fumante ma d'acqua; Garlasco, il mistero dell'avvocato De Rensis sul 13 luglio 2022: Contatto che mi ha turbato; Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi depositano relazione: “Una decina di criticità nella perizia Albani”.
Delitto Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "Enorme spettacolo mediatico" - È un enorme spettacolo mediatico in cui si gioca una partita in termini di comunicazione. ilmattino.it
Alberto Stasi a Pavia per l’incidente probatorio sul delitto Garlasco: nuovi sviluppi sull’indagine - A sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi a Pavia, dove oggi giovedì 18, è in programma l'incidente probatorio sul delitto Garlasco. tg.la7.it
Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio - Il suo legale, Antonio De Rensis, ha spiegato che il suo assistito "è interessato a seguire l'udienza ... tg24.sky.it
{$videoTitle}
Tgr Rai Lombardia. . Nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, domani l'incidente probatorio Al centro dell'udienza, le conclusioni della perizia stilata dalla genetista super partes Denise Albani Il servizio di Elena Scarrone - facebook.com facebook
Delitto #Garlasco, Sempio è uscito durante la SIT Parla il colonnello Cassese a #Mattino5 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.