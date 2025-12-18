Delitto Garlasco la ressa all' uscita di Alberto Stasi dal tribunale

Alberto Stasi, protagonista del caso Garlasco, è stato accolto da un’orda di giornalisti all’uscita dal tribunale di Pavia, dove si è svolto l’incidente probatorio. La sua presenza ha suscitato grande scalpore, tra domande e attese, mentre si attendeva di conoscere gli sviluppi di un procedimento giudiziario che ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, la ressa all'uscita di Alberto Stasi dal tribunale Alberto Stasi circondato dai giornalisti all'uscita dal tribunale di Pavia dove si è svolto l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Stasi, condannato per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è uscito con i suoi legali che hanno ribadito che non può rilasciare dichiarazioni. "Abbiate pazienza, lasciatemi uno spiraglio", ha detto cercando di farsi largo tra la folla.

