Delitto Garlasco incidente probatorio a Pavia | l' arrivo di Alberto Stasi

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Pavia si svolge l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, con l’arrivo inatteso di Alberto Stasi. L’evento rappresenta un momento cruciale nel procedimento giudiziario, coinvolgendo le testimonianze e le prove che potrebbero fare luce sulla vicenda. La presenza di Stasi aggiunge un elemento di attesa e tensione, mentre si cerca di fare luce su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, incidente probatorio a Pavia: l'arrivo di Alberto Stasi

A sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi a Pavia, dove oggi è in programma l’ incidente probatorio sul delitto Garlasco. Stasi, condannato per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è arrivato accompagnato dai suoi legali senza rilasciare dichiarazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

