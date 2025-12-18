Oggi a Pavia si svolge l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, con l’arrivo inatteso di Alberto Stasi. L’evento rappresenta un momento cruciale nel procedimento giudiziario, coinvolgendo le testimonianze e le prove che potrebbero fare luce sulla vicenda. La presenza di Stasi aggiunge un elemento di attesa e tensione, mentre si cerca di fare luce su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, incidente probatorio a Pavia: l'arrivo di Alberto Stasi

A sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi a Pavia, dove oggi è in programma l’ incidente probatorio sul delitto Garlasco. Stasi, condannato per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è arrivato accompagnato dai suoi legali senza rilasciare dichiarazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi in aula a sorpresa durante l’incidente probatorio: giornata chiave per la perizia sul DNA?

Leggi anche: Garlasco, incidente probatorio in diretta: Alberto Stasi a sorpresa in aula

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, incidente probatorio oggi: perizia chiave sul Dna. Un documento, tre posizioni opposte: la diretta; Garlasco, cosa può succedere ad Andrea Sempio dopo l'incidente probatorio del 18 dicembre.

Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio - Il suo legale, Antonio De Rensis, ha spiegato che il suo assistito "è interessato a seguire l'udienza ... tg24.sky.it