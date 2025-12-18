Il delitto di Garlasco ha catturato l’attenzione pubblica, trasformandosi in uno spettacolo mediatico senza precedenti. Il legale della famiglia Poggi sottolinea come l’intera vicenda sembri più una sfida di comunicazione che un processo giudiziario, evidenziando il ruolo dominante dei media nel plasmare l’immagine di questa tragica vicenda.

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "Enorme spettacolo mediatico"

“Credo che di processuale ormai ci sia poco in questa vicenda. È un enorme spettacolo mediatico in cui si gioca una partita in termini di comunicazione. I dati oggettivi sono quelli che sappiamo. con questi dati oggettivi prima o poi si dovranno confrontare i tribunali. A proposito di dati oggettivi, la presenza del DNA nella cannuccia del bric, abbiamo sentito De Rensis e dice che non indebolirà l’accusa. Ma allora il problema è che l’avvocato De Rensis non conosce bene quello che è stato lo svolgimento del processo di Alberto Stasi ”. A dirlo è l’avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia di Chiara Poggi, arrivando in tribunale a Pavia per l’udienza di discussione dei risultati dell’incidente probatorio concesso dal gip Daniela Garlaschelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Garlasco, l’ora del delitto si sposta? Il consulente della famiglia Poggi frena: “Nessun segno di lotta”

Leggi anche: Delitto Garlasco, legale Poggi: "Genitori di Chiara sconcertati, siamo al paradosso"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi depositano relazione: “Una decina di criticità nella perizia Albani”; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”.

Delitto Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "Enorme spettacolo mediatico" - È un enorme spettacolo mediatico in cui si gioca una partita in termini di comunicazione. lapresse.it