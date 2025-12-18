Oggi, 18 dicembre, a Pavia si svolge l’udienza dell’incidente probatorio nel caso Garlasco. La sessione, in programma dalle 10 in Tribunale, riguarda le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, sotto indagine per concorso. Seguici per aggiornamenti in tempo reale su questa vicenda che ha scosso l’Italia e riaperto il dibattito sulla verità.

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, a Pavia l’udienza sull’incidente probatorio – La diretta

Si tiene oggi 18 dicembre a partire dalle 10 in Tribunale a Pavia l’ udienza dell’incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco che vedono Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Davanti alla Gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, la genetista Denise Albani discute le conclusioni della sua perizia super partes in merito al Dna trovato sulle unghie di Poggi e alla spazzatura trovata nella villetta della vittima il giorno dell’omicidio. Ecco tutte le notizie in diretta. Delitto Garlasco, udienza incidente probatorio – La diretta Inizio diretta: 181225 08:00 Fine diretta: 181225 22:00 08:55 181225 Perché è stato condannato Alberto Stasi In attesa dei nuovi sviluppi su Sempio, quello che resta è la condanna in via definitiva a 16 anni da parte della Corte di Cassazione (pur se dopo due assoluzioni nei primi due processi) di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Delitto Garlasco, le news in diretta: perquisizioni in casa dei Sempio e dell’ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione, oggi nuova udienza

Leggi anche: Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Delitto Garlasco, a Pavia l’udienza sull’incidente probatorio – La diretta - Si tiene oggi 18 dicembre a partire dalle 10 in Tribunale a Pavia l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco ... lapresse.it