Deichmann si trasferisce al Millennium Center | nuovo negozio a Rovereto

Deichmann rafforza la sua presenza in Trentino-Alto Adige con l’apertura di un nuovo negozio al Millennium Center di Rovereto. Un punto vendita innovativo e accogliente pronto ad accogliere clienti e appassionati di calzature, rafforzando il suo impegno nel territorio. L’inaugurazione, prevista per giovedì 18 dicembre, sarà l’occasione per scoprire le ultime collezioni e offerte esclusive.

DEICHMANN consolida la sua presenza in Trentino-Alto Adige con una nuova apertura a Rovereto: l'inaugurazione è fissata per giovedì 18 dicembre. Il punto vendita nasce dentro il Centro Commerciale Millennium Center, in Via del Garda 175, e punta a rendere l'acquisto di calzature ancora più comodo per chi vive e frequenta la zona.

