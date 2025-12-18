Deepfake tutti i partiti firmano l’appello contro la diffusione di video e foto falsi tranne la Lega di Matteo Salvini

Tutti i partiti italiani hanno aderito all’appello contro la diffusione di deepfake, tranne la Lega di Matteo Salvini. Questi strumenti, potenti e pericolosi, rappresentano una nuova minaccia nella lotta alla disinformazione, permettendo di creare video e immagini falsi in modo rapido e convincente. La sfida è ora riconoscere e contrastare queste armi di propaganda, che possono influenzare l’opinione pubblica in modo subdolo e immediato.

Nuovi e pericolosi strumenti di disinformazione, ma anche armi efficaci per costruire campagne di propaganda politica, capaci di colpire un avversario con un video di pochi secondi. Sono i deepfake: video e immagini generate dall’intelligenza artificiale che hanno ormai invaso i nostri social. Proprio su questo tema e sulle ricadute che può avere nel dibattito politico, oggi, 18 dicembre, i siti di informazione online Pagella Politica e Facta hanno organizzato una conferenza stampa. All’iniziativa hanno preso parte tutti i partiti politici, ma con una grande assenza: la Lega di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: I falsi video di Matteo Salvini sul voto delle ‘ndrine in Calabria e contro gli scioperi Leggi anche: Salvini e i ministri della Lega a Livorno, la protesta dei manifestanti in presidio: la diretta dal viale Italia. FOTO e VIDEO La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tutti i partiti si impegnano a non utilizzare i deepfake. Tranne la Lega. Deepfake, Floridia (M5S): questione democratica, serve etichettatura contenuti - Roma, 18 dic – Quella dei deepfake “non è una questione meramente tecnica, è una questione democratica: quindi noi siamo stati immediatamente favorevoli a firmare questo appello, a prendere parte a qu ... 9colonne.it

La Lega contro il patto anti deepfake in politica, Salvini è l'unico a non firmare, il precedente di Orban - La Lega è stato l'unico partito a non firmare un patto che vieta di usare i deepfake, video falsi fatti con l'IA, in campagna elettorale ... virgilio.it

Tutti i partiti si impegnano a non utilizzare i deepfake. Tranne la Lega - I partiti di maggioranza e opposizione, sollecitati da Pagella politica, "si impegnano a non creare o ... msn.com

Tutti i partiti che hanno sottoscritto l’impegno di Pagella Politica e Facta a non usare i deepfake contro i propri avversari politici: x.com

Abbiamo un importante annuncio da fare. Tutti i principali partiti italiani, tranne la Lega, hanno accolto il nostro appello e si sono impegnati a non diffondere deepfake contro i loro avversari politici. Qui tutti i dettagli dell’iniziativa: - facebook.com facebook

