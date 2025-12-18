Zelensky lancia un ultimatum: senza i fondi promessi entro la primavera, l’Ucraina dovrà tagliare drasticamente la produzione di droni. La decisione sui soldi entro fine anno diventa cruciale, mettendo in bilico il futuro delle capacità militari e il sostegno internazionale. La questione si fa sempre più urgente, con ripercussioni che potrebbero influenzare gli equilibri della regione.

© Iltempo.it - "Decisione sui soldi entro fine anno". L'ultimatum di Zelensky

"Se entro la primavera l'Ucraina non riceverà i fondi che sono stati promessi, che erano stati stanziati", l'Ucraina "dovrà ridurre la produzione di droni in maniera significativa". L'ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa dopo aver partecipato al Consiglio europeo. Questi fondi "in caso di pace l'Ucraina li utilizzerebbe per la ricostruzione, mentre nel caso in cui ci fosse ancora la guerra, l'Ucraina utilizzerebbe questi soldi per le seguenti priorità: prima di tutto la produzione di droni", ha spiegato. In questo momento, ha aggiunto, "siamo competitivi dal punto di vista dei numeri della produzione, abbiamo un numero di droni che ci permette di tenere testa alla Russia, la Russia in questo settore ha una posizione molto inferiore mentre invece hanno a disposizione armi a più lunga distanza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Zelensky: «Possiamo difenderci solo con l'aiuto finanziario. La Ue decida entro fine anno». Tusk: «Soldi oggi o sangue domani»

Leggi anche: Witkoff incontra i leader europei e Zelensky: "Stop alla guerra con Mosca entro fine anno"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra riscritta, il governo senza soldi gioca d’azzardo; L'Unione europea congela a tempo indeterminato 200 miliardi di beni russi: lo scetticismo dell'Italia; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; FED, ANCORA UN TAGLIO DEI TASSI DI 25 PUNTI BASE.

Ucraina, l'ultimatum di Zelensky alla Ue: "Decisione sui soldi entro fine anno" - "Se entro la primavera l'Ucraina non riceverà i fondi che sono stati promessi, che erano stati stanziati", l'Ucraina ... msn.com