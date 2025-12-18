De Silvestri a Mediaset | Bologna con rispetto ma senza paura vogliamo arrivare fino in fondo

De Silvestri si presenta con determinazione alla vigilia di Bologna-Inter, affrontando la Supercoppa Italiana. Con rispetto per l’avversario ma senza timori, il difensore rossoblù manifesta la voglia di arrivare fino in fondo. Le sue parole trasmettono compattezza e fiducia, preparando il terreno a una sfida che promette grande spettacolo e passione.

© Internews24.com - De Silvestri a Mediaset: «Bologna con rispetto ma senza paura, vogliamo arrivare fino in fondo» Inter News 24 De Silvestri protagonista di un'intervista ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Bologna-Inter, sfida di Supercoppa Italiana. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e nerazzurri, ha preso la parola Lorenzo De Silvestri, difensore e leader esperto del club rossoblù, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Il capitano ha raccontato lo stato d'animo della squadra, soffermandosi sulla crescita del gruppo, sul valore dell'avversario e sull'approccio mentale con cui il Bologna intende affrontare una gara secca che può valere una pagina di storia. Il Bologna arriva all'appuntamento con entusiasmo e maturità, consapevole del percorso costruito negli ultimi anni e deciso a non vivere la semifinale come una semplice comparsa, ma come una reale opportunità.

Bologna, De Silvestri: "Consapevoli che stiamo crescendo. Ora sogniamo, è giusto così" - Lorenzo De Silvestri, difensore e "veterano" del Bologna, ha presentato il match contro l'Inter, valido per la semifinale di Supercoppa. tuttomercatoweb.com

Bologna, De Silvestri: "Qui per merito. Anti-Inter? Il passato non conta" - Giornata di vigilia a Riad per Bologna e Inter, che domani sera si giocheranno la seconda semifinale della EA SPORTS FC Supercup. tuttomercatoweb.com

