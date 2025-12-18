De Martino e Rocío | spuntano le foto che tutti stavano aspettando

Le attese si fanno più intense: emergono le prime foto di Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, alimentando il gossip e le voci di una possibile love story tra i due. Dopo giorni di indiscrezioni, il settimanale Diva e Donna svela immagini che fanno crescere l’interesse e l’attenzione dei fan, lasciando tutti con il fiato sospeso sulla natura del loro rapporto.

Si infittisce il gossip attorno a Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Dopo giorni di indiscrezioni e voci non confermate, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le prime immagini che alimentano ulteriormente le speculazioni su una possibile relazione tra il conduttore napoletano e l'attrice spagnola. Le fotografie, diffuse nell'ultimo numero in edicola del magazine, mostrano i due protagonisti davanti al portone dell'abitazione di De Martino, immortalati in momenti diversi della serata. Secondo la ricostruzione proposta dal settimanale, Stefano De Martino sarebbe rientrato nella sua casa intorno alle 21.

