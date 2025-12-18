Il Napoli conquista la Supercoppa, battendo il Milan 2-0, e De Laurentiis dimostra ancora una volta quanto tenga a questo trofeo. Per lui, non si tratta solo di un premio economico di undici milioni di euro, ma anche di un simbolo di prestigio e ambizione. La vittoria rafforza la determinazione del club e il desiderio di primeggiare, sottolineando l’importanza di questa competizione nel suo progetto di successo.

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ci tiene alla Supercoppa (per gli 11 milioni di euro ma non solo) e il Napoli batte il Milan 2-0

De Laurentiis ci teneva e ci tiene alla Supercoppa. Per gli undici milioni di euro (il che sarebbe di per sé un’indiscutibile motivazione) ma non solo. Il presidente del Napoli considera da inizio stagione la final four in Arabia Saudita un’occasione per sviluppare il marchio. Conte lo sa. Un obiettivo strategico aziendale che va conseguito con la partecipazione degli atleti (che naturalmente si sono adeguati, nelle aziende efficienti funziona così). Supercoppa, terzo posto e spareggi Champions con speranza ottavi è un bilancio che De Laurentiis firmerebbe da agosto. Poi tutto quello che verrà, sarà di guadagnato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica)

Leggi anche: Supercoppa Italiana, il Napoli è arrivato a Riad: ci sono anche Lukaku e De Laurentiis | FOTO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica) 2.4 milioni di euro per chi perde la semifinale. Il presidente sarà al fianco della squadra. Tutti i biglietti venduti per Napoli-Milan di giovedì (ore 20 su Italia 1); Supercoppa alle porte, De Laurentiis vuole vincerla a tutti i costi! Il motivo – Rep; Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica) 2.4 milioni di euro per chi perde la semifinale. Il presidente sarà al fianco della squadra. Tutti i biglietti venduti per Napoli-Milan di giovedì (ore 20 su Italia 1); Non solo per il prestigio: ecco perché De Laurentiis tiene molto a vincere la Supercoppa.

Supercoppa, De Laurentiis sulle scale come un tifoso e non in tribuna autorità - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ripreso da Mediaset mentre assiste alla partita contro il Milan su un gradin ... ilnapolista.it