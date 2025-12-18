De Laurentiis apre alla cessione del Bari | Sto dialogando con due realtà straniere Ci sto mettendo la faccia

Il futuro del Bari si fa sempre più incerto: De Laurentiis apre alla cessione e conferma di essere in trattativa con due realtà straniere. Il club, in seria difficoltà, lotta per evitare la retrocessione, con soli due punti di vantaggio sulla zona calda. La situazione richiede decisioni importanti, e il patron biancorosso mette in gioco se stesso, cercando la soluzione migliore per il destino della squadra.

Il ramo barese della famiglia De Laurentiis sta vivendo un momento di seria difficoltà. Il Bari ha appena soli due punti di vantaggio dalla zona che porterebbe la retrocessione in Serie C. Stamattina a Bari ha parlato Luigi De Laurentiis presidente del Bari. E ha confermato la trattative per cedere il club. De Laurentiis jr: « A Bari c i sto mettendo la faccia ». Ecco le parole del massimo dirigente del club biancorosso riportate da TuttoBari.com Due realtà interessate al Bari «Posso dire che, esattamente in questi ultimi tempi, sto dialogando con due parti interessate al Bari. Ci troviamo ancora in una fase di dialogo, la novità è questa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

