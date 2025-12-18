de benedetti insulta trump ma guadagna grazie alla sua economy

Carlo De Benedetti esprime chiaramente il suo disappunto verso Trump, ritenendolo una minaccia per il mondo. Tuttavia, sorprendentemente, la sua attività economica sembra beneficiare indirettamente dall’eco delle sue parole. Un paradosso che mette in discussione le dinamiche tra opinioni personali e interessi finanziari, sollevando domande sulla reale natura delle sue affermazioni e sui vantaggi che ne derivano.

Carlo De Benedetti non ama Trump, e non ne ha mai fatto mistero. "Temo Trump, sarebbe un bel guaio per il mondo", aveva dichiarato nella sua ultima intervista prima delle elezioni negli Usa. Eppure, non sembra disprezzare così tanto il leader di Washington quando si tratta di rimettere in ordine i conti della sua holding, la Romed. Come riportato da Open, infatti, guardando ai conti della cassaforte si può notare che, sfruttando il ritorno del tycoon a capo degli Stati Uniti, De Benedetti è riuscito a capovolgerne la situazione finanziaria, passando da una perdita di 19,776 milioni di euro a un utile netto di 1,141 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

