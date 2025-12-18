Ddl zone montane Anci Puglia contro il decreto che esclude 12 Comuni della Capitanata | Criteri sbagliati

Anci Puglia critica il decreto sulle zone montane, in particolare l’esclusione di 12 Comuni della Capitanata. La regione evidenzia come i criteri adottati siano inappropriati e rischino di penalizzare le aree più periferiche. La preoccupazione è crescente tra gli amministratori locali, che chiedono un’attenzione maggiore alle peculiarità delle comunità montane e un intervento più equo per favorire sviluppo e valorizzazione.

© Foggiatoday.it - Ddl zone montane, Anci Puglia contro il decreto che esclude 12 Comuni della Capitanata: "Criteri sbagliati" Anci Puglia esprime forte preoccupazione per i criteri previsti dallo schema di decreto recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane", attualmente all'esame della Conferenza Unificata. In una nota inviata al Presidente di Anci Nazionale Gaetano Manfredi, la.

