Davide Ancelotti ha lasciato l’incarico di allenatore del Botafogo per mancanza di garanzie dal club

Davide Ancelotti lascia il Botafogo a causa di mancanza di garanzie da parte del club. La notizia, riportata da Fabrizio Romano, conferma che l’allenatore non firmerà un nuovo contratto, chiudendo così un’esperienza importante nella sua carriera brasiliana. Un epilogo che apre nuove possibilità per il futuro di Ancelotti, sempre più protagonista nel panorama calcistico internazionale.

Davide Ancelotti non sarà più l’allenatore del Botafogo. Lo annuncia Fabrizio Romano scrivendo che il figlio di Carlo Ancelotti non firmerà un nuovo contratto con il club brasiliano. Davide Ancelotti lascia l’incarico di allenatore del Botafogo perché non firmerà un nuovo contratto. Potrebbe interessarti: Davide Ancelotti pronto al grande salto, parla cinque lingue ed è un gran tattico Secondo Espn Brasile l’allenatore sarebbe rimasto al Glorioso almeno fino alla scadenza del suo contratto, valido fino alla fine del 2026, ma alcuni motivi – che vanno ben oltre i risultati – hanno fatto concludere la prima esperienza dell’italiano alla guida di un club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

