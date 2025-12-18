Dave Monaco | Non lascerò mai Rossini
La stagione lirica 2025 del Teatro Comunale si avvia alla sua conclusione con un grande classico: Il barbiere di Siviglia di Rossini. Un appuntamento imperdibile che ci accompagnerà in un viaggio tra musica, allegria e maestria, culminando domani sera in un evento ricco di emozioni. La magia dell’opera si ripropone fino al 30 dicembre, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile in piena leggerezza.
La stagione lirica 2025 del Teatro Comunale si conclude domani sera in piena leggerezza, con Il barbiere di Siviglia rossiniano al Comunale Nouveau (ore 20, repliche fino al 30 dicembre). Si tratta dell’ultima locandina gestita dalla precedente gestione del Teatro, che riporta in scena l’allestimento di Federico Grazzini già presentato più volte nella sala di Piazza Verdi e in tournée. Sul podio la bacchetta sicura di Renato Palumbo, a capitanare un cast vocale di assoluta esperienza rossiniana, con Aya Wakizono (Rosina), Dave Monaco (il Conte d’Almaviva), Nicola Alaimo (Figaro), Paolo Bordogna (Bartolo) e Michele Pertusi (Basilio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
