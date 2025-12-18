Darsena Europa ad Anas la progettazione dei collegamenti stradali Il commissario Dionisi | Passaggio fondamentale anche per definire le risorse

La Darsena Europa rappresenta un progetto strategico per lo sviluppo territoriale, con l'obiettivo di migliorare collegamenti e accessibilità. La fase di progettazione dei collegamenti stradali, affidata ad Anas, è cruciale per definire risorse e priorità. Il commissario Dionisi sottolinea come questa infrastruttura sia un passaggio fondamentale per valorizzare l'intero territorio e favorire una crescita sostenibile e integrata.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.