Darsena Europa ad Anas la progettazione dei collegamenti stradali Il commissario Dionisi | Passaggio fondamentale anche per definire le risorse
La Darsena Europa rappresenta un progetto strategico per lo sviluppo territoriale, con l'obiettivo di migliorare collegamenti e accessibilità. La fase di progettazione dei collegamenti stradali, affidata ad Anas, è cruciale per definire risorse e priorità. Il commissario Dionisi sottolinea come questa infrastruttura sia un passaggio fondamentale per valorizzare l'intero territorio e favorire una crescita sostenibile e integrata.
Il futuro della Darsena Europa e l'impatto che una infrastruttura del genere potrà avere sul territorio passa necessariamente dalla connessione con strade e ferrovie. Il cantiere per la realizzazione delle opere marittime è stato avviato nei mesi scorsi e adesso, mentre i lavori procedono a ritmo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
