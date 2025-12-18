Dallo spaccio di cocaina agli investimenti immobiliari confiscato in Bulgaria un appartamento legato a un anconetano

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appartamento in Bulgaria, del valore di oltre 256mila euro, è stato confiscato in un'operazione internazionale coordinata dalla Procura di Perugia. L’immobile, legato a un anconetano, è stato sequestrato nell’ambito di un’indagine che ha scoperto un traffico di droga e il reinvestimento dei proventi nel mercato immobiliare, tra Italia e Bulgaria. Un esempio di come il crimine organizzato tenti di riciclare i proventi illeciti attraverso investimenti immobiliari.

Immagine generica

I soldi del traffico di droga reinvestiti nel mattone, tra l’estero e Ancona. La Procura generale di Perugia ha coordinato un’operazione di cooperazione giudiziaria internazionale con le autorità della Repubblica di Bulgaria che ha portato alla confisca di un immobile del valore di oltre 256mila. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Diciottenne in manette: aveva fatto di un appartamento confiscato alla camorra la sua base di spaccio

Leggi anche: Confiscato patrimonio da 38 milioni a imprenditore di Melito legato agli “Scissionisti”: 102 appartamenti oltre a beni di lusso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mugnano, pusher sorpreso a spacciare dalla finestra davanti a moglie e figli: arrestato; Lite familiare a Sassari porta a un arresto per spaccio di droga.

spaccio cocaina agli investimentiSmantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcere - L’operazione, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, si è avvalsa anche della collaborazione delle autorità spagnole. msn.com

spaccio cocaina agli investimentiMazara del Vallo: ai domiciliari lo spaccio di cocaina e crack. Carcere per 3, in 5 esiliati - Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di otto misure cautelari nei confronti di cittadini mazaresi, indagati per detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacen ... lasicilia.it

spaccio cocaina agli investimentiPneumatici imbottiti di cocaina, Padova la centrale dello spaccio. L’operazione della polizia iniziata seguendo gli spacciatori in centro a Mestre: 54 indagati - Attraversava l’Europa e arrivava in provincia di Padova, dove un appartamento era stato trasformato in una base di ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.