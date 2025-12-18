Dallo spaccio di cocaina agli investimenti immobiliari confiscato in Bulgaria un appartamento legato a un anconetano

Un appartamento in Bulgaria, del valore di oltre 256mila euro, è stato confiscato in un'operazione internazionale coordinata dalla Procura di Perugia. L’immobile, legato a un anconetano, è stato sequestrato nell’ambito di un’indagine che ha scoperto un traffico di droga e il reinvestimento dei proventi nel mercato immobiliare, tra Italia e Bulgaria. Un esempio di come il crimine organizzato tenti di riciclare i proventi illeciti attraverso investimenti immobiliari.

