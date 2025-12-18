Dallo spaccio di cocaina agli investimenti immobiliari confiscato in Bulgaria un appartamento legato a un anconetano
Un appartamento in Bulgaria, del valore di oltre 256mila euro, è stato confiscato in un'operazione internazionale coordinata dalla Procura di Perugia. L’immobile, legato a un anconetano, è stato sequestrato nell’ambito di un’indagine che ha scoperto un traffico di droga e il reinvestimento dei proventi nel mercato immobiliare, tra Italia e Bulgaria. Un esempio di come il crimine organizzato tenti di riciclare i proventi illeciti attraverso investimenti immobiliari.
I soldi del traffico di droga reinvestiti nel mattone, tra l’estero e Ancona. La Procura generale di Perugia ha coordinato un’operazione di cooperazione giudiziaria internazionale con le autorità della Repubblica di Bulgaria che ha portato alla confisca di un immobile del valore di oltre 256mila. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Diciottenne in manette: aveva fatto di un appartamento confiscato alla camorra la sua base di spaccio
Leggi anche: Confiscato patrimonio da 38 milioni a imprenditore di Melito legato agli “Scissionisti”: 102 appartamenti oltre a beni di lusso
Mugnano, pusher sorpreso a spacciare dalla finestra davanti a moglie e figli: arrestato; Lite familiare a Sassari porta a un arresto per spaccio di droga.
Smantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcere - L’operazione, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, si è avvalsa anche della collaborazione delle autorità spagnole. msn.com
Mazara del Vallo: ai domiciliari lo spaccio di cocaina e crack. Carcere per 3, in 5 esiliati - Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di otto misure cautelari nei confronti di cittadini mazaresi, indagati per detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacen ... lasicilia.it
Pneumatici imbottiti di cocaina, Padova la centrale dello spaccio. L’operazione della polizia iniziata seguendo gli spacciatori in centro a Mestre: 54 indagati - Attraversava l’Europa e arrivava in provincia di Padova, dove un appartamento era stato trasformato in una base di ... ilgazzettino.it
Sta facendo tanto rumore a Pescara la nuova inchiesta sullo spaccio di cocaina. Ora davanti agli inquirenti sfilano i presunti consumatori e sono 99. Tra loro un ex calciatore, ristoratori, imprenditori e tanti insospettabili. #Cronaca #Droga #Rete8 - facebook.com facebook
Tirano, arrestato 38enne per spaccio di droga: sequestrate cocaina, marijuana e steroidi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.