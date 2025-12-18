Dal cuore dell’Inghilterra, emerge un importante aggiornamento su Kobbie Mainoo: il Manchester United non ha intenzione di cederlo in prestito a gennaio, resistendo alle pressioni di mercato. Il giovane talento, cresciuto nel vivaio dei Red Devils, fatica a trovare spazio in prima squadra, ma la società sembra disposto a valutare solo offerte davvero eccezionali, puntando sul suo potenziale futuro.

© Ilnapolista.it - Dall’Inghilterra: lo United non vorrebbe cedere Mainoo in prestito, a gennaio valuterà solo offerte eccezionali

Kobbie Mainoo, prodotto del vivaio United, fatica a trovare spazio in prima squadra, ma il club non intende cederlo facilmente. Il Napoli è molto attento alla possibilità di accaparrarsi un giovane il cui talento non è in discussione ma di certo non potrà attendere le decisioni del Manchester all’infinito. Il punto di Sky Sports Uk. Lo United alza il muro per Mainoo: i dettagli. Si legge su Sky Sports: “Il Manchester United prenderà in considerazione la cessione di Kobbie Mainoo a gennaio solo se riceverà un’offerta eccezionale.” “Il club non vuole vendere Mainoo e allo stesso modo è riluttante a lasciarlo partire in prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Mainoo, il Napoli vorrebbe un prestito con diritto ma lo United lo cede solo in prestito secco (Fabrizio Romano)

Leggi anche: Idea Mainoo per gennaio: obiettivo in prestito dal Manchester United

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dall’Inghilterra: lo United non vorrebbe cedere Mainoo in prestito, a gennaio valuterà solo offerte eccezionali - Kobbie Mainoo, prodotto del vivaio United, fatica a trovare spazio in prima squadra, ma il club non intende cederlo facilmente. ilnapolista.it