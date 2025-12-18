Donald Trump ha finalmente affrontato il tema dell’inflazione, riconoscendone l’esistenza senza negarla come in passato. Tra accuse a Biden e la negazione di responsabilità per la crisi economica, il suo intervento apre un nuovo capitolo nel discorso politico, evidenziando una posizione più aperta sulle problematiche economiche attuali.

© Lanotiziagiornale.it - Dall’inflazione alla disoccupazione, Trump nega ogni responsabilità e attacca Biden: “Ho ereditato un disastro”

La novità è che stavolta Donald Trump almeno ha parlato dell’inflazione, non negando – come sempre fatto finora – che il problema esista. Ma anche stavolta la colpa l’ha scaricata su qualcun altro, raccontando inoltre un mondo ben distante dalla realtà. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, difende le sue politiche economiche e mette sotto accusa il suo predecessore, Joe Biden. “Ho ereditato un disastro”, afferma Trump, sostenendo che però ora “l’America è tornata”. Stavolta il presidente Usa non ha parlato più di tanto della politica estera, limitandosi a dire di aver “risolto otto guerre” e senza mai parlare dell’ Ucraina né del Venezuela. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

