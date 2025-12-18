Dall’Elba all’Egitto | l’università di Pisa svela le rotte delle colonne del duomo

Dall’Elba all’Egitto, l’università di Pisa svela le rotte nascoste delle colonne del duomo. Oltre alla celebre pendenza, un numero sorprendente rivela la vastità dell’antica Repubblica Marinara. Un viaggio tra storia e mistero, dove ogni dettaglio svela un passato ricco di avventure e scoperte.

PISA – Non c’è solo la pendenza della Torre a raccontare la storia. La grandezza dell’antica Repubblica Marinara è scritta in un numero preciso: 201. Sono le colonne di granito che punteggiano la città. Una foresta di pietra che piazza Pisa sul podio del Mediterraneo. Lo rivela uno studio del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’ u niversità di Pisa, pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences. I dati sono sorprendenti. Per numero di fusti in granito, Pisa è terza assoluta, dietro solo a due giganti imperiali come Roma e Istanbul. Il confronto con le rivali storiche è impietoso: Genova, l’eterna nemica, ne conta appena 32. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

