Dall’Elba all’Egitto | l’università di Pisa svela le rotte delle colonne del duomo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’Elba all’Egitto, l’università di Pisa svela le rotte nascoste delle colonne del duomo. Oltre alla celebre pendenza, un numero sorprendente rivela la vastità dell’antica Repubblica Marinara. Un viaggio tra storia e mistero, dove ogni dettaglio svela un passato ricco di avventure e scoperte.

Immagine generica

PISA – Non c’è solo la pendenza della Torre a raccontare la storia. La grandezza dell’antica Repubblica Marinara è scritta in un numero preciso: 201. Sono le colonne di granito che punteggiano la città. Una foresta di pietra che piazza Pisa sul podio del Mediterraneo. Lo rivela uno studio del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’ u niversità di Pisa, pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences. I dati sono sorprendenti. Per numero di fusti in granito, Pisa è terza assoluta, dietro solo a due giganti imperiali come Roma e Istanbul. Il confronto con le rivali storiche è impietoso: Genova, l’eterna nemica, ne conta appena 32. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Fuggì dall’Elba dopo le minacce del compagno: femminicidio di Milano, parlano gli amici

Leggi anche: Pisa 'colonna' del Mediterraneo: in città censite 201 colonne di granito, dietro soltanto a Roma e Istanbul

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.