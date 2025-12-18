Dall’Elba all’Egitto | l’università di Pisa svela le rotte delle colonne del duomo
Dall’Elba all’Egitto, l’università di Pisa svela le rotte nascoste delle colonne del duomo. Oltre alla celebre pendenza, un numero sorprendente rivela la vastità dell’antica Repubblica Marinara. Un viaggio tra storia e mistero, dove ogni dettaglio svela un passato ricco di avventure e scoperte.
PISA – Non c’è solo la pendenza della Torre a raccontare la storia. La grandezza dell’antica Repubblica Marinara è scritta in un numero preciso: 201. Sono le colonne di granito che punteggiano la città. Una foresta di pietra che piazza Pisa sul podio del Mediterraneo. Lo rivela uno studio del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’ u niversità di Pisa, pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences. I dati sono sorprendenti. Per numero di fusti in granito, Pisa è terza assoluta, dietro solo a due giganti imperiali come Roma e Istanbul. Il confronto con le rivali storiche è impietoso: Genova, l’eterna nemica, ne conta appena 32. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Fuggì dall’Elba dopo le minacce del compagno: femminicidio di Milano, parlano gli amici
Leggi anche: Pisa 'colonna' del Mediterraneo: in città censite 201 colonne di granito, dietro soltanto a Roma e Istanbul
All’Elba Kitchen Club puoi venire con amici o da solo, l’esperienza è la stessa! Autentica, divertente, fatta di tempo vero e di cose buone. Gyoze e ramen dall’impasto alla cottura, perché la cucina giapponese non è solo sushi. Per informazioni e prenotazioni - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.