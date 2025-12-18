© Ilgiorno.it - Dalle sale dei tribunali alla scrittura: "Il mio progetto per la solidarietà"

Da un processo contro una grande banca a un intrigo internazionale sempre più incalzante. Di mezzo una donna bellissima, i corridoi dei tribunali, una Milano spesso lavata dalla pioggia, e il ricordo degli amatissimi genitori. Roberto Fischi ha scritto un libro che si legge tutto d’un fiato: si chiama "Cercami, dove il vento incontra la memoria". Nato a Busto Arsizio nel 1969, Fischi è avvocato con studi a Legnano, Milano e Lugano.. Con questo primo romanzo ha realizzato un progetto che fonde più obiettivi: mettere sulla pagina le sue riflessioni sulla vita, la professione, il rapporto tra intelligenza artificiale e sensibilità umana, il lascito morale di chi lo ha cresciuto, e che forma l’intensa parte finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

