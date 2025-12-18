Dall' Australia alla Spagna | nominati 9 nuovi ambasciatori d' Abruzzo nel mondo
Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha annunciato la nomina di nove nuovi ambasciatori nel mondo, portando avanti la promozione della regione oltre i confini nazionali. Da Australia a Spagna, questi rappresentanti sono chiamati a valorizzare le eccellenze abruzzesi e rafforzare i legami culturali, economici e sociali con le comunità internazionali. Un passo importante per mettere in luce le potenzialità e la bellezza dell’Abruzzo a livello globale.
Dall'Australia alla Spagna: sono 9 i nuovi ambasciatori d'Abruzzo nel mondo nominati in consiglio regionale. Trattasi di professionisti affermati che si sono distinti in campo medico, imprenditoriale, giuridico, scientifico; nati spesso in piccoli comuni come Crecchio, Pratola Peligna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
