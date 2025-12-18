Dalla Regione nessuna certezza sul bando 2026 per i caregiver | l' attacco del Pd

La Regione non ha ancora confermato i fondi per il bando 2026 destinato ai caregiver, sollevando preoccupazioni tra le famiglie. Il Pd, con Eleonora Mattia, chiede certezze e risorse per i buoni per la non autosufficienza, evidenziando l’urgenza di garantire sostegno a chi si prende cura dei propri cari. La situazione evidenzia l’importanza di interventi concreti per fronteggiare le esigenze di quanti affrontano quotidianamente questa sfida.

“La Regione garantisca le risorse per i buoni per la non autosufficienza”. L’appello arriva dal Pd, con la consigliera regionale Eleonora Mattia che ha raccolto la preoccupazione di diverse famiglie in merito al bando per l’anno 2026."Siamo ormai alla fine dell’anno e molti caregiver non hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Welfare familiare, 1 milione di euro per i genitori caregiver: pubblicato il nuovo bando della Regione

Bonus eFamily Lazio 2026, dalla Regione nessuna notizia: "Rocca chiarisca, famiglie in difficoltà"

