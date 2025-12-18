Dalla passerella al grande schermo dalla musica alla moda | i cinquant' anni di un’icona senza confini che ha ridefinito il concetto di femminilità

Un’icona senza confini, Milla Jovovich ha attraversato cinquant’anni di successo tra moda, cinema e musica, ridefinendo il concetto di femminilità. Nata a Kiev nel 1975 con il nome di Milica Bogdanovna Jovovic, la sua formazione tra Europa e Stati Uniti ha alimentato un’identità fluida e affascinante. Una carriera che ha saputo conquistare il grande schermo e le passerelle, diventando un simbolo di versatilità e stile.

Nata a Kiev nel 1975 con il nome di Milica Bogdanovna Jóvovi?, Milla Jovovich cresce tra l'Europa e gli Stati Uniti, portando con sé un'identità fluida che diventerà una delle chiavi principali del suo fascino. Una bellezza non definibile, altra, incontenibile e indomabile. Figlia di un medico e di un'attrice, respira arte e disciplina fin da giovanissima. Il trasferimento prima nel Regno Unito e poi negli Stati Uniti segna l'inizio di un percorso destinato a intrecciare moda, cinema e sperimentazione. L'ascesa nella moda: musa dell'estetica aliena degli anni Novanta.

