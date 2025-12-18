Dal Requiem di Giuseppe Verdi a Dardust Tradizione e futuro attraversano il cartellone della Form 2026
La stagione 2026 della Form di Ancona si apre con un programma che unisce tradizione e innovazione, passando dal celebre Requiem di Verdi alle sonorità contemporanee di Dardust. L’Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche ospiterà un appuntamento che promette emozioni e confronto tra passato e futuro, grazie alla collaborazione tra l’orchestra, l’ateneo e la Società Amici della Musica “Guido Michelli”.
ANCONA – L'Aula Magna dell'Università politecnica delle Marche darà il via alla nuova stagione dell'Orchestra filarmonica marchigiana, meglio nota come Form e realizzata in collaborazione con l'ateneo e la Società Amici della Musica "Guido Michelli" e promossa dal Comune di Ancona
