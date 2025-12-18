Dal Missouri a Fano e Gabicce Natale vuol dire Gospel

Dal Missouri a Fano e Gabicce, il Natale si accende con il fascino del Gospel Puntuale. Due appuntamenti imperdibili portano la magia della musica gospel nelle comunità locali, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Un viaggio sonoro tra tradizione e emozione, che rende speciale il periodo delle feste per grandi e piccini.

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Missouri a Fano e Gabicce, Natale vuol dire Gospel Puntuale, come ogni Natale, torna il gospel con un doppio appuntamento: 23 dicembre al Teatro Cinema Politeama di Fano (spettacoli alle 18,30 e alle 21,15 (in collaborazione col Politeama Cesare Rossi e il patrocinio dell'Assessorato alla cultura del Comune di Fano), e il 29 dicembre al Teatro Astra di Gabicce Mare, alle 19:00, in collaborazione col Comune di Gabicce Mare. Protagonista di entrambi gli appuntamenti organizzato da Fano Jazz Network sarà la formazione statunitense Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praise Gospel Singers. Cedric Shannon Rives è una delle voci più amate della scena Gospel americana: cantante, compositore e attore di musical, originario del Missouri, cresce in una comunità dove musica e spiritualità sono elementi fondanti.

