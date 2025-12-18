Dal meravigghiatu allo scantatu da rutta | scontro in tema natalizio tra Lega e Pd sul Ponte
Il dibattito sul Ponte sullo Stretto accende le polemiche tra Lega e Pd, coinvolgendo sempre il senatore leghista Nino Germanà. Tra espressioni colorite e posizioni contrastanti, il confronto si fa acceso, evidenziando le tensioni politiche legate a un’opera simbolo di grande rilevanza strategica e simbolica. Un tema che divide e appassiona, trasformandosi in uno scontro che va oltre il semplice progetto infrastrutturale.
Quando si tocca il tema del Ponte sullo Stretto, difficilmente resta fuori dalla scena il senatore leghista Nino Germanà. È accaduto anche questa volta, nel pieno della polemica tra il segretario provinciale del Partito democratico, Armando Hyerace, e il deputato regionale Cateno De Luca, dopo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
