Dal gruppo Kepler-452 a Milo Rau | il teatro della realtà porta testimoni e non attori sul palco

Il teatro contemporaneo sta ridefinendo il suo linguaggio, portando sul palco testimoni reali anziché attori professionisti. Dal gruppo Kepler-452 a Milo Rau, questa tendenza si manifesta attraverso spettacoli che sfidano i confini tra finzione e realtà, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulla società e le sue storie. Un approccio che rende il teatro più vivo, diretto e coinvolgente, aprendo nuove prospettive di narrazione e di esperienza.

Uno delle novità più evidenti del teatro nel XXI secolo è la frequenza crescente con la quale fa ricorso a non attori, che per altro non sono quasi mai dilettanti o amatori nel senso tradizionale dei termini. In particolare, sul versante del cosiddetto "teatro della realtà ", si verifica il ricorso sistematico a quello che possiamo chiamare l'attore testimone. Si tratta di un non professionista che va in scena (di solito accanto a professionisti) per interpretare se stesso e raccontare la storia reale, piccola o grande, quasi sempre di violenza, sopraffazione, ingiustizia, di cui è stato protagonista, vittima o testimone appunto.

Ieri il Gruppo Emergency Livorno e il Gruppo Emergency Pisa hanno assistito a "A Place of Safety" della compagnia Kepler-452: uno spettacolo intenso ed emozionante. Un viaggio nel Mediterraneo che ci ricorda quanto sia urgente difendere i diritti e la dig - facebook.com facebook

