Dal bonus psicologo ai contributi per l' affitto | dalla Sapienza 5 milioni per il diritto allo studio

La Sapienza investe 5 milioni di euro per sostenere il diritto allo studio, offrendo bonus psicologo, agevolazioni per vittime di violenza e contributi per alloggi e materiale didattico. Un impegno concreto per garantire un sostegno completo agli studenti, facilitando il percorso universitario e promuovendo un ambiente più inclusivo e sicuro.

© Romatoday.it - Dal bonus psicologo ai contributi per l'affitto: dalla Sapienza 5 milioni per il diritto allo studio Investimenti per il bonus psicologo, agevolazioni per le vittime di violenza e contributi per gli alloggi e il materiale didattico. Il consiglio di amministrazione della Sapienza ha stanziato cinque milioni di euro per nuovi interventi a supporto degli studenti.

