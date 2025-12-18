Dal 28 dicembre è FestambienteSud Winter

Dal 28 al 30 dicembre, Monte Sant’Angelo ospita la decima edizione di «FestambienteSud Winter» nella suggestiva Green Cave. Un evento dedicato a cibo, agricoltura e sostenibilità, che celebra la tradizione e il rispetto per l’ambiente in un’atmosfera unica. Un’occasione imperdibile per scoprire esperienze autentiche e approfondire tematiche di grande attualità in un contesto suggestivo e ricco di storia.

Dal 28 al 30 dicembre, a Monte Sant’Angelo, nella Green Cave, in via Garibaldi 27 (siamo in Puglia), si tiene la decima edizione della «FestambienteSud Winter» – cibo e agricoltura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

