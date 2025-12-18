Da Zero a Milioni senza investitori | il nuovo libro di Antonio Romano

Scopri il metodo FAST di Antonio Romano, il nuovo libro che sta rivoluzionando il mondo del business. In pochi passi, imparerai come creare aziende scalabili, resilienti e profittevoli senza investitori, hype o scorciatoie. Già tra i più venduti su Amazon, questa guida pratica ti accompagnerà dal zero ai milioni, offrendo strategie concrete e un approccio sostenibile per il successo duraturo.

© Romadailynews.it - Da Zero a Milioni senza investitori: il nuovo libro di Antonio Romano Il libro sul metodo FAST di Antonio Romano entra nella Top 10 dei libri di business più venduti su Amazon Costruire aziende scalabili, antifragili e profittevoli senza investitori, senza hype e senza scorciatoie. È questo il cuore di Da Zero a Milioni senza investitori, il nuovo libro di Antonio Romano, imprenditore e strategist, entrato nella Top 10 dei libri business più venduti su Amazon. Dopo il successo de " Il talento della tenacia ", un libro motivazionale con una serie di consigli su come costruire la propria strada verso un obiettivo, pubblicato nel 2020, Antonio Romano torna con un'opera più matura e radicale, frutto dell'esperienza diretta sul campo, che sposta il focus dalla motivazione all'esecuzione concreta e ai numeri reali dell'impresa.

