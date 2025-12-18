DA SKY UK – Mainoo lo United risponde alla richiesta di prestito del Napoli | la decisione

Il Napoli segue con interesse le evoluzioni di Kobbie Mainoo, talento emergente del Manchester United. La richiesta di prestito del club azzurro ha attirato l’attenzione sulla situazione del giovane, considerato uno dei più promettenti nel panorama internazionale. La decisione finale potrebbe aprire nuove opportunità per il calciatore e per il progetto del Napoli, in un contesto di grande attesa e valutazioni strategiche.

