DA SKY UK – Mainoo lo United risponde alla richiesta di prestito del Napoli | la decisione
Il Napoli segue con interesse le evoluzioni di Kobbie Mainoo, talento emergente del Manchester United. La richiesta di prestito del club azzurro ha attirato l’attenzione sulla situazione del giovane, considerato uno dei più promettenti nel panorama internazionale. La decisione finale potrebbe aprire nuove opportunità per il calciatore e per il progetto del Napoli, in un contesto di grande attesa e valutazioni strategiche.
Il Napoli continua a osservare con attenzione la situazione di Kobbie Mainoo, uno dei giovani più discussi del Manchester United. Nelle ultime settimane il suo nome era circolato con insistenza in ottica mercato invernale, anche come possibile prestito. Dall’Inghilterra però arrivano segnali chiari: secondo Sky Sport UK, il club inglese non ha intenzione di privarsi del centrocampista a gennaio, a patto che non arrivino proposte irrinunciabili. Dall’Inghilterra: lo United cede Mainoo solo a condizioni importanti. Secondo quanto riferito da Sky Sport UK, il Manchester United sarebbe disposto a valutare la cessione di Mainoo soltanto di fronte a un’offerta considerata eccezionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
