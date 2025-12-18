Da Samira a Isobel | su Mediaset tornano le donne oggetto

Su Mediaset, il ritorno delle donne oggetto con personaggi come Samira e Isobel mette in discussione le promesse di una rivoluzione culturale annunciata da Piersilvio Berlusconi. La realtà dello schermo sembra ancora lontana da un cambiamento autentico, rivelando come spesso le promesse si scontrino con le rappresentazioni tradizionali e stereotipate.

La tanto sbandierata rivoluzione culturale di Piersilvio Berlusconi su Mediaset non si vede ancora, anzi. Samira Lui conduttrice di 'Ok, il prezzo è giusto'? Iva Zanicchi dice la sua; Isobel Kinnear chi è l' ex ballerina di Amici ora valletta di Max Giusti a Caduta Libera. Gerry Scotti e Samira Lui funzionano. Max Giusti e Isobel Kinnear (per ora) no - Il nuovo duo di Caduta Libera fatica a trovare ritmo e complicità, tra spazi mal calibrati e talenti non sfruttati.

Isobel Kinnear, la scommessa preserale di Canale 5: sarà la nuova Samira Lui? - Il nome di Isobel Kinnear circola da settimane nei corridoi di Cologno Monzese, e ora è ufficiale: sarà lei ad affiancare Max Giusti nel nuovo preserale di Canale 5, Caduta Libera. giornalelavoce.it

Perché Isobel Kinnear ha lasciato Amici temporaneamente, l’indiscrezione: “Sarà la nuova Samira Lui” - Un’indiscrezione potrebbe aver chiarito i motivi dell’assenza momentanea: “Mediaset ha deciso di aggiungere ... fanpage.it

Chi è la tua coppia televisiva preferita, Gerry - Samira o Max - Isobel #ieri #samiralui #isobelkinnear #maxgiusti #gerryscotti #Canale5 - facebook.com facebook

#MaxGiusti - Gerry Scotti e Samira Lui brillano, mentre Max Giusti e Isobel Kinnear devono ancora trovare il ritmo. La gara è aperta! x.com

