Da Røst nasce Sandøy il porto informale della movida milanese

Milano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento: Bar Sandøy, il locale che unisce micro-gastronomia, brace e vini naturali. Situato in via Melzo 3, accanto a Røst, il ristorante nordico di successo, Sandøy apre le sue porte il 26 novembre, offrendo un angolo informale e coinvolgente dedicato alla movida e alla buona tavola. Un nuovo spazio per vivere la città in modo autentico e conviviale.

© Nonewsmagazine.com - Da Røst nasce Sandøy, il porto informale della movida milanese Milano si arricchisce di un nuovo locale che unisce micro-gastronomia, brace e vini naturali. Il 26 novembre apre Bar Sandøy in via Melzo 3, proprio accanto al fratello maggiore Røst, il ristorante nordico che dal 2018 ha conquistato Porta Venezia. Sandøy rappresenta un approdo autonomo nell’arcipelago gastronomico immaginato dall’imprenditore francese Hippolyte Vautrin, già noto per progetti come Kanpai e Lafa. L’isola disabitata che ispira il nuovo bar. Il nome non è casuale. Sandøy è un’isola disabitata delle Lofoten, di fronte a Røst, legata alla storia del naufragio di Pietro Querini nel 1432, l’episodio che diede origine alla tradizione italiana del baccalà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com Leggi anche: Controlli serrati sulla movida milanese: più di mille persone fermate Leggi anche: Immobiliare, nasce a Nova Milanese l’Innovation Hub di Fervo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Come nasce la canzone My Way. Era il 30 dicembre 1968 a Los Angeles, poche ore prima di iniziare i festeggiamenti per l’anno nuovo al Sand Casino di Las Vegas Frank Sinatra registrò il celebre brano di fronte all’amico compositore Paul Anka, che lo ascol - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.