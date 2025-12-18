Da Røst nasce Sandøy il porto informale della movida milanese

Milano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento: Bar Sandøy, il locale che unisce micro-gastronomia, brace e vini naturali. Situato in via Melzo 3, accanto a Røst, il ristorante nordico di successo, Sandøy apre le sue porte il 26 novembre, offrendo un angolo informale e coinvolgente dedicato alla movida e alla buona tavola. Un nuovo spazio per vivere la città in modo autentico e conviviale.

Milano si arricchisce di un nuovo locale che unisce micro-gastronomia, brace e vini naturali. Il 26 novembre apre Bar Sandøy in via Melzo 3, proprio accanto al fratello maggiore Røst, il ristorante nordico che dal 2018 ha conquistato Porta Venezia. Sandøy rappresenta un approdo autonomo nell’arcipelago gastronomico immaginato dall’imprenditore francese Hippolyte Vautrin, già noto per progetti come Kanpai e Lafa. L’isola disabitata che ispira il nuovo bar. Il nome non è casuale. Sandøy è un’isola disabitata delle Lofoten, di fronte a Røst, legata alla storia del naufragio di Pietro Querini nel 1432, l’episodio che diede origine alla tradizione italiana del baccalà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

