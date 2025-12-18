Da occhi spaccanti a pro-Pal le parole dell' anno secondo Treccani
Ogni anno, Treccani individua le parole che riflettono i mutamenti della società, dalla cultura pop ai temi politici. Quest’anno, tra i termini più significativi figurano espressioni come
Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - "Occhi spaccanti", che catturano lo sguardo come Raoul Bova sul grande schermo; "pro-Pal", chi sostiene la causa politica del popolo palestinese; il verbo "vannacciano" legato al Generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario della Lega; "la qualunque", espressione resa un tormentone lessicale dall'attore Antonio Albanese. È con questi quattro colpi di linguaggio che il 2025 entra nel Libro dell'Anno Treccani, con l'atlante dei neologismi dal titolo "Le parole dell'anno", che racconta un'Italia - e un mondo - in continuo movimento tra cronaca, politica, tecnologia, economia e costume. 🔗 Leggi su Iltempo.it
