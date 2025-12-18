Da occhi spaccanti a pro-Pal le parole dell' anno secondo Treccani

Ogni anno, Treccani individua le parole che riflettono i mutamenti della società, dalla cultura pop ai temi politici. Quest’anno, tra i termini più significativi figurano espressioni come

Occhi spaccanti e ingiocabile: il 2025 in 20 parole secondo Treccani - Ecco i termini e neologismi tra politica, cronaca, economia e tecnologia, che hanno lasciato il segno nel 2025. fortuneita.com

Se questa estate a tenere banco, sui social, sono state le sue rivelazioni sui messaggi privati, compreso il famosissimo sugli «occhi spaccanti», tra Raoul Bova e Vittoria Ceretti, prima di Natale Fabrizio Corona, dal set del suo «Falsissimo», ha sganciato un'altr - facebook.com facebook

Occhi spaccanti. Su Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev su La7 in onda la domenica alle 09.40 e in replica il lunedì notte #CameraconVista #Jakhnagiev x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.