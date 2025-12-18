Da occhi spaccanti a pro-Pal fino a ingiocabile come Sinner | ecco le parole che raccontano il 2025 per Treccani

Il 2025 si riflette nel lessico con espressioni che catturano l’essenza di un anno intenso: dagli «occhi spaccanti» di Roul Bova alle sfumature «pro-Pal», fino all’omaggio a Jannik Sinner con «ingiocabile». Parole che raccontano emozioni, protagonisti e tendenze, segnando un ritratto linguistico di un anno ricco di sfide e innovazioni. Treccani seleziona i termini che hanno definito il nostro tempo, offrendo uno sguardo

« Occhi spaccanti » come sa bene Roul Bova, « Pro-pal » e un tributo a Jannik Sinner con « ingiocabile ». Il libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato, contiene una sezione – Le parole dell’anno – con i neologismi più recenti che raccontano dei temi che tra cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante nelle vicende dell’anno appena trascorso e, di conseguenza, nella nostra lingua. Sono stati quindi centrali nella scelta dei neologismi dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani. Molte delle nuove parole sono legate alla politica, interna e internazionale, come pro-Pal («chi sostiene la causa politica del popolo palestinese»), Brandmauer («in Germania l’isolamento politico delle forze di estrema destra di tradizione o ispirazione nazista») o sumud («resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà, intesi come valori culturali e politici dei palestinesi che intendono restare nelle terre dove abitano»). 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Tornanza, ingiocabile, spaccanti, pro-Pal: le nuove parole Treccani 2025 tra cronaca, politica e costume Leggi anche: Treccani pubblica i neologismi del 2025: da “occhi spaccanti” a “allucinazione dell’intelligenza artificiale”, le parole che raccontano l’anno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Raoul Bova ad Atreju: Per aver detto occhi spaccanti ho subito un'uccisione pubblica; Battipaglia, gestore di canapa shop denunciato dalla polizia. Da 'pro-Pal' a 'occhi spaccanti', la Treccani segnala le nuove parole del 2025 - Tra i neologismi più recenti tornanza, droga degli zombie, affidopoli, allucinazione dell'intelligenza artificiale, keybox e la qualunque ... adnkronos.com

