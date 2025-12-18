Da Mosca la lunga caccia del Gru agli account ucraini di UkrNet
Da Mosca, il Gru intensifica la sua offensiva digitale contro Ukr.Net, in un contesto di conflitto che si estende ben oltre il campo di battaglia. La guerra moderna si manifesta anche attraverso azioni asimmetriche e ibride, coinvolgendo attacchi cibernetici e strategie cognitive, in un crescendo di tensione che mira a destabilizzare e controllare le reti ucraine in modo invisibile ma potente.
Insieme all’invasione russa in Ucraina la dimensione cinetica della guerra è accompagnata da azioni asimmetriche, ibride, cibernetiche, cognitive. Lo conferma l’ultimo report di Recorded Future, che ricostruisce nel dettaglio una campagna di cyber-spionaggio russa lunga quasi un anno, mirata a colpire gli utenti di Ukr.Net, uno dei principali servizi di webmail e informazione del Paese. Dietro l’operazione ci sarebbe BlueDelta, nome in codice che gli analisti attribuiscono al Gru, l’intelligence militare di Mosca. Un attore noto e metodico, che da oltre un decennio usa il phishing come grimaldello, o passe-partout, per entrare nelle reti avversarie. 🔗 Leggi su Formiche.net
