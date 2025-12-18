Da Mosca la lunga caccia del Gru agli account ucraini di UkrNet

Da Mosca, il Gru intensifica la sua offensiva digitale contro Ukr.Net, in un contesto di conflitto che si estende ben oltre il campo di battaglia. La guerra moderna si manifesta anche attraverso azioni asimmetriche e ibride, coinvolgendo attacchi cibernetici e strategie cognitive, in un crescendo di tensione che mira a destabilizzare e controllare le reti ucraine in modo invisibile ma potente.

Mosca, suicida Alexander Tyunin, capo di azienda che produce droni da guerra. Fucile da caccia e biglietto d’addio - Nelle vicinanze, scrive l’agenzia di stampa ufficiale russa, sono stati trovati un fucile da caccia e un ... blitzquotidiano.it

Mosca schiera il missile R-77M: cosa è in grado di fare la nuova arma di Putin - 77M da parte della Federazione russa rappresenta un importante segnale delle capacità aeronautiche militari di Mosca, configurandosi come una risposta tecnologica di ... ilgiornale.it

La sua lunga barba e quel modo di stare in campo che conquistò ogni tifoso nonostante i diversi credi calcistici. Moscagol ha giocato in ogni categoria: da quando aveva 5 anni il pallone è sempre stato il suo migliore amico. Oggi, senza mai perdere il sorriso e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.