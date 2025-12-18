Da ingiocabile a occhi spaccanti | le parole del 2025 spiegate dalla Treccani

Scopri le parole che hanno segnato il 2025 con il Libro dell’Anno Treccani. Un viaggio tra neologismi che riflettono i cambiamenti della società, della cultura e del linguaggio. La lingua evolve, si arricchisce e si adatta alle nuove realtà, dando voce a concetti e sfumature mai esistite prima. Un'occasione unica per comprendere come il nostro modo di comunicare si trasforma di anno in anno.

© Ilgiornale.it - Da "ingiocabile" a "occhi spaccanti": le parole del 2025 spiegate dalla Treccani La lingua cambia, si adatta, assorbe la realtà e la restituisce sotto forma di parole nuove. È da questa idea che nasce il Libro dell’Anno Treccani 2025, che dedica un’intera sezione ai neologismi più significativi emersi nel corso dell’anno. Un vero e proprio atlante linguistico che fotografa l’Italia e il mondo tra cronaca, politica, tecnologia, economia e costume. Tra le espressioni selezionate spiccano termini entrati rapidamente nell’uso comune, come " occhi spaccanti ", pro-Pal, maranza, kiss cam, fino a ingiocabile, omaggio sportivo a Jannik Sinner. Parole che raccontano non solo come parliamo, ma anche chi siamo e cosa viviamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Da «occhi spaccanti» a «pro-Pal», fino a «ingiocabile» come Sinner: ecco le parole che raccontano il 2025 per Treccani Leggi anche: Tornanza, ingiocabile, spaccanti, pro-Pal: le nuove parole Treccani 2025 tra cronaca, politica e costume Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Francesca Vecchioni, la figlia di Roberto ricorda il fratello Arrigo morto a 36 anni: «Che strano voltarsi e non vederti più». Occhi spaccanti e ingiocabile: il 2025 in 20 parole secondo Treccani - Ecco i termini e neologismi tra politica, cronaca, economia e tecnologia, che hanno lasciato il segno nel 2025. fortuneita.com

