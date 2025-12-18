da grande voglio fare il pastore al via la quarta edizione della scuola

È arrivata la quarta edizione della ShepherdSchool, la scuola dedicata ai futuri pastori e allevatori del progetto Life. A Forlì, dal 18 dicembre 2025, le iscrizioni sono ufficialmente aperte, offrendo un’opportunità unica di formazione e crescita nel settore. Un’occasione per chi sogna di diventare un pastore e desidera approfondire le proprie competenze in un contesto innovativo e sostenibile.

Forlì, 18 dicembre 2025 – Sono aperte le iscrizioni al quarto anno di attività per la ShepherdSchool, la Scuola per pastori e allevatori del progetto Life. “Il progetto – spiegano gli organizzatori – ha destato un grande interesse: nel 2025, su 75 domande, 39 erano al femminile; confermato l’interesse da parte dei più giovani; ben 49 domande sono pervenute da under 40 ”. Da Emilia-Romagna e Toscana sono giunte rispettivamente 24 e 22 domande, ma anche Lazio e Lombardia hanno fatto registrare numerose richieste di iscrizione, mentre tre sono arrivate dall’estero. “Il progetto – continua la nota – ha come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza naturalistica dall’Unione Europea, proprio attraverso lo sviluppo e la promozione di attività pastorali, le uniche in grado garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

