Da gennaio una nuova linea di autobus | una novità per molti lavoratori brianzoli

A partire dal 7 gennaio, la provincia di Monza e Brianza si arricchisce di una nuova linea di autobus: la Z238. Questa novità rappresenta un miglioramento per i pendolari brianzoli, facilitando gli spostamenti tra la stazione di Lissone e il Polo Istituzionale di Monza in modo più comodo e efficiente. Un passo avanti per la mobilità locale, pensato per rendere più semplice il viaggio quotidiano di molti lavoratori della zona.

Nella provincia di Monza e Brianza arriva una nuova linea di autobus. Si tratta della z238 che entrerà in funzione dal prossimo 7 gennaio e che collegherà la stazione di Lissone con il Polo Istituzionale di Monza (via Grigna).L'importanza per i lavoratori (ma non solo)L'annuncio nella mattinata.

