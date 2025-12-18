Da Betlemme a San Pietro Vernotico | la Luce della Pace arriva a scuola grazie agli scout

Da Betlemme a San Pietro Vernotico, la Luce della Pace attraversa l’Europa portando speranza e unità. Grazie all’impegno delle associazioni Scout, come Agesci e Masci, questa fioca luce simbolica illumina le comunità, rafforzando i valori di pace e solidarietà. Un gesto semplice ma potente, che coinvolge e unisce giovani e adulti in un messaggio di pace condiviso.

