Curling Canadian Open | vittoria azzurra nel maschile stop per le donne

A Saskatoon, nel Canadian Open di curling, l’Italia maschile conquista una preziosa vittoria contro il Team Dunstone, dimostrando carattere e determinazione. Le donne italiane, invece, affrontano nuove sconfitte, ma il team maschile si distingue nel torneo principale. Un momento di orgoglio per il curling italiano, che continua a fare sentire la sua presenza sulla scena internazionale, tra successi e sfide da affrontare.

A Saskatoon l’Italia reagisce nel torneo principale con il successo contro il Team Dunstone, mentre arrivano nuove sconfitte. 🔗 Leggi su Sportface.it

