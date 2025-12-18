Curling Canadian Open | vittoria azzurra nel maschile stop per le donne
A Saskatoon, nel Canadian Open di curling, l’Italia maschile conquista una preziosa vittoria contro il Team Dunstone, dimostrando carattere e determinazione. Le donne italiane, invece, affrontano nuove sconfitte, ma il team maschile si distingue nel torneo principale. Un momento di orgoglio per il curling italiano, che continua a fare sentire la sua presenza sulla scena internazionale, tra successi e sfide da affrontare.
A Saskatoon l'Italia reagisce nel torneo principale con il successo contro il Team Dunstone, mentre arrivano nuove sconfitte.
