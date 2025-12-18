Cuori di legno sogni veri | il Pinocchio di Madè parla ai giovani di oggi a Palermo
Nel cuore pulsante di Palermo, il nuovo Pinocchio di Madè si fa portavoce di un messaggio senza tempo. Tra sogni e realtà, invita i giovani a riflettere su verità e responsabilità, riscoprendo valori autentici in un mondo in continua evoluzione. Un simbolo che attraversa i secoli, parlando direttamente alle nuove generazioni con sincerità e passione.
Un Pinocchio che attraversa il tempo, parla ai giovani di oggi e invita a riflettere su verità, sogni e responsabilità. È questo il cuore dell’evento “Cuori di legno, sogni veri: il Pinocchio di Madè parla ai giovani di oggi”, in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 16:00 presso il Centro Polifunzionale Borgo Nuovo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
