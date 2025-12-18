Cuori di legno sogni veri | il Pinocchio di Madè parla ai giovani di oggi a Palermo

Nel cuore pulsante di Palermo, il nuovo Pinocchio di Madè si fa portavoce di un messaggio senza tempo. Tra sogni e realtà, invita i giovani a riflettere su verità e responsabilità, riscoprendo valori autentici in un mondo in continua evoluzione. Un simbolo che attraversa i secoli, parlando direttamente alle nuove generazioni con sincerità e passione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.