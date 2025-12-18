Cuori di legno sogni veri | il Pinocchio di Mabò parla ai giovani di oggi a Palermo
Nel cuore di Palermo, il Pinocchio di Mabò rivive come un simbolo senza tempo, capace di parlare alle nuove generazioni. Un personaggio che, tra sogni e verità, invita a riflettere su responsabilità e valori, attraversando i confini del passato e del presente per stimolare il pensiero e l’anima dei giovani di oggi.
Un Pinocchio che attraversa il tempo, parla ai giovani di oggi e invita a riflettere su verità, sogni e responsabilità. È questo il cuore dell’evento “Cuori di legno, sogni veri: il Pinocchio di Mabò parla ai giovani di oggi”, in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 16:00 presso il Centro Polifunzionale Borgo Nuovo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
