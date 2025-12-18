Scopri l’ultimo romanzo di Mariapia Veladiano, “Dio della polvere”, un'opera intensa che esplora temi profondi e universali. Attraverso la sua penna raffinata, l’autrice ci guida in un viaggio emozionante, ricco di introspezione e poesia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura contemporanea italiana.

© Tv2000.it - Cultura, “Dio della polvere” l’ultimo romanzo di Mariapia Veladiano

L’ultimo romanzo di Mariapia Veladiano: “Dio della polvere”. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Leggi anche: Riccardo Borsari, Mariapia Veladiano, Irina Potinga tra i prossimi ospiti della libreria ItalyPost

Leggi anche: “La Balia di Bacon”: ultimo romanzo della trilogia irlandese di Maylis Besserie

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Polvere, parole di papa Luciani in una collana - Sono stati affidati a studiosi che hanno approfondito la figura del Papa o a testimoni che lo hanno conosciuto personalmente. ilgazzettino.it

Veladiano: “Scrivo degli abusi dei preti, per togliere la polvere alla Chiesa” - I preti oggi si formano sui social come i ragazzini: non ti vedono, non sentono, ti ascoltano senza interesse. repubblica.it

Cultura, “Dio della polvere” l'ultimo romanzo di Mariapia Veladiano

Sabato 6 dicembre, al MuPa - Arte Cultura Esperienze VR di Ginosa, è stata inaugurata la mostra "Once upon a time there was the world" di Domenico Dell'Osso. Un progetto unico al mondo in cui l'artista usa la polvere di meteorite e si avvale delle musi - facebook.com facebook