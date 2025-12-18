A Cuggiono, un uomo di 43 anni in stato di ebbrezza ha tentato di sfondare la porta dell’ex compagna, creando grande tensione e preoccupazione. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno prontamente arrestato il responsabile. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza e di tutela per le persone coinvolte.

© Ilgiorno.it - Cuggiono, ubriaco si presenza a casa della ex tentando di sfondare la porta: arrestato

Cuggiono (Milano), 18 dicembre 2025 – Una serata di paura e tensione si è consumata a Cuggiono, dove un uomo di 43 anni, in evidente stato di ubriachezza, ha tentato di irrompere con la forza nell’abitazione della sua ex compagna, arrivando a colpire violentemente l a porta d’ingresso nel tentativo di sfondarla. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 17 dicembre e ha subito allarmato il vicinato, scosso dal frastuono dei calci e dalle urla provenienti dall’ingresso dell’abitazione. Alcuni residenti, resisi conto della gravità della situazione e temendo per l’incolumità della donna, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Catania, si presenta di notte sotto casa della ex e tenta di sfondare la porta: arrestato 30enne a Librino

Leggi anche: "Tenta di sfondare la porta d’ingresso della casa dell'ex per aggredirla": arrestato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ubriaco tenta di sfondare la porta di casa della ex: arrestato 43enne a Cuggiono - L’uomo si è presentato ubriaco davanti alla casa della donna a Cuggiono e ha iniziato a colpire violentemente la porta d’ingresso ... legnanonews.com