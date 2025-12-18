Cucina italiana Patrimonio Unesco Padova rende omaggio Sotto il Salone
Padova rende omaggio alla Cucina Italiana, dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Nel cuore del suo mercato storico, Sotto il Salone Padova inaugura un evento simbolico per celebrare questo prestigioso riconoscimento, mettendo in luce le tradizioni culinarie che rendono unica la nostra cultura gastronomica. Un’occasione speciale per riscoprire i sapori autentici e la storia che rendono la cucina italiana un patrimonio universale.
Padova celebra il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco con un primo appuntamento simbolico nel cuore del mercato storico cittadino. L’iniziativa si è svolta in tarda mattinata Sotto il Salone, negli spazi di ‘De Bojo’, uno dei luoghi più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cucina italiana vuol dire anche "pasticceria"... ed è per questo che abbiamo raccolto le reazioni anche di un noto pasticciere perugino, Nicola Antonacci, di piazza Settevalli, che fra l'altro si sta impegnando per un'altro percorso di inserimento nel patrimonio U - facebook.com facebook
La cucina italiana non è la prima a entrare nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO, a differenza di quello che dice Giorgia Meloni. x.com
